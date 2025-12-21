Paty Navidad vuelve a las telenovelas de Televisa después de años de ausencia y polémicas

Patricia Navidad volverá a los melodramas de Televisa después de seis años alejada de las producciones televisivas.
El productor José Alberto Castro anunció que la actriz formará parte del elenco de su próxima telenovela, una adaptación moderna de "Hermanos Coraje", historia original de la escritora brasileña Janete Claire que fue producida por primera vez en 1972.
La última participación de Navidad en una telenovela fue en 2019, cuando interpretó a Cecilia de Aguirre en "Por amar sin ley".
Desde entonces, la actriz se ha mantenido alejada de los foros televisivos, periodo en el que se involucró en diversas polémicas públicas, particularmente durante la pandemia.
A través de un comunicado oficial, Televisa y Castro confirmaron el regreso de la actriz: "La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el esperado regreso de Patricia Navidad".
El productor no ha revelado detalles específicos sobre el personaje que interpretará Navidad, aunque se ha confirmado que la trama se desarrollará en un ambiente campirano con locaciones en escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, y diversas localidades de México.
"Hermanos Coraje" fue originalmente una producción de Televisión Independiente de México, empresa que competía con Telesistema Mexicano, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Tras la muerte del empresario, su hijo Emilio Azcárraga Milmo adquirió Televisión Independiente de México, la fusionó con Telesistema Mexicano y así surgió Televisa. El melodrama ahora forma parte del acervo de la televisora.