Actor de House of the Dragon filtra cuándo se estrena la tercera temporada

La fecha de estreno de la tercera temporada de "House of the Dragon" ha sido revelada de manera inadvertida por uno de sus protagonistas.
Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen en la serie derivada de "Game of Thrones", confirmó que la producción se estrenará en agosto de 2026 durante una aparición en el programa británico "This Morning" el pasado 12 de diciembre.
"Creo que sale en agosto del próximo año", declaró el exprotagonista de "Doctor Who" mientras promocionaba otro proyecto.
La revelación parece confirmar las especulaciones que habían circulado desde septiembre de 2025, cuando Casey Bloys, presidente ejecutivo de HBO y HBO Max, adelantó que la temporada llegaría "justo después de la ventana de elegibilidad para los Emmy 2026", que cierra a finales de mayo.
Hasta el momento, HBO no ha emitido un comunicado oficial sobre la fecha de estreno de la tercera temporada. La declaración de Smith fue más una admisión involuntaria que un anuncio corporativo, aunque pocos están mejor posicionados que el actor para conocer el calendario de lanzamiento de su propia serie.
La primera parte de material promocional de la tercera temporada fue revelada el 12 de diciembre en un video de aproximadamente dos minutos publicado por HBO Max, que presenta la programación de la plataforma para 2026.
Las imágenes incluyen breves secuencias de Alicent y Rhaenyra, además de la introducción de James Norton como Ormund Hightower luciendo su nueva armadura.
La producción de la tercera temporada comenzó en marzo de 2025 y concluyó en octubre del mismo año. La serie se encuentra actualmente en etapa de posproducción, lo que hace plausible el estreno proyectado para agosto.