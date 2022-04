Ana Jurka: “No hay un manual de cómo ser mamá... Le pido ayuda a Dios todos los días”

No siempre pero cuando pasan ciertas cositas ahí sí digo: “¡Wow! Esperate, esperate, no lo tomés a la ligera... esto es algo grande”. Esas cosas me sirven de motivación, sobre todo para mí, que no terminé la universidad, una espinita que tengo clavada.

Yo ponía cualquier pretexto a mi maestro de Educación Física, cualquier pretexto desde... ‘¡Ay, es que me vino, profe’. ‘No puedo hacer hoy, es que me duele el vientre...’ Desde ese pretexto, inventaba cualquier cosa para no hacer los ejercicios. Nunca fui una persona de estar jugando fútbol o algo, pero me gustaba ese deporte, lo veía y siempre me impresionaron mis amigos que jugaban fútbol en el equipo del colegio o en mi caso, cuando lo viví muy de cerca cuando vivía en La Ceiba. Siempre me iba a ver los partidos de voleibol y basquetbol del colegio donde estaba y siempre me llamaba la atención eso, yo decía ‘Wow, qué capacidad para dominar un balón, la presión de la gente gritándote en el público’ , siempre lo admiré muchísimo. ADEMÁS: El cambio físico de la hondureña Ana Jurka a través de los años

¡A las barbies, a las barbies! Ja, ja, ja. No sé, soy como bien rara. A mí, Carlos Hermosillo (exfutbolista mexicano), siempre me dice que soy un niño, que soy uno más de ellos. Y yo la verdad es que sí me considero como más niño en muchas cosas. En Honduras yo salía en televisión sin maquillaje. Algo que ahora yo digo “¡qué horrible me veía!, no entiendo cómo me dejaban salir al aire así. Qué fea me veía”. En cosas así era como bien niño, bien machito, pero en otras cosas era bien niña.

Siempre estuve segura, siempre soñé con trabajar en televisión. Hace poco platicaba con Myrka de que yo la veía a ella y a María Celeste y le decía a mi familia: “Algún día voy a ser como ellas y voy a estar ahí como ellas” . Sinceramente en mi mente estaba trabajar en la TV en Honduras, que en mi país me dieran la oportunidad de hacerlo. Nunca me imaginé que lo iba a hacer en una cadena internacional y que iba a lograr, gloria a Dios, todo lo que Dios me ha dado hasta el momento.

¡Uf! ¡Muchísimo, muchísimo! Era una niña cuando llegué a Telemundo y si me remonto a Honduras, todavía muchísimo más. Siento que ahora ya no soy una niña, soy una mujer, a veces digo ‘yo soy una señora, una doña’. A Copán Álvarez le digo ‘ya soy doña Ana, Copán, ya no soy la chavita aquella con la que todos ustedes bromeaban, ya soy una señora’. Soy una persona mucho más madura, sé lo que quiero, sé lo que no quiero, sé lo que puedo tolerar y lo que no. MÁS AQUÍ: “El mundo necesita más amor, tolerancia y educación”: Las 18 frases de Ana Jurka, el rostro catracho de Telemundo

¿Qué fue de tu madre? ¿Te reencontraste con ella?, ¿la perdonaste?

Sí, sí, sí. Mi mamá y yo tenemos una relación muy bonita ahora, es una relación en progreso como yo digo siempre. Sí, hubo un tiempo que teníamos una relación como rara. Te estaría mintiendo si te digo que tengo una relación perfecta con mi mamá. Es una relación bonita, pero es una relación diferente.

¿Cómo lo puedo explicar? Yo sé que puedo llamar a mi mamá y que cuento con ella, sé que me va a escuchar, sé que me ama y yo la amo a ella, pero hay como un ganchito ahí que falta como terminar de conectar.

Hace poco tuve una conversación muy linda con ella y por primera vez en 20 años me pidió perdón. Yo le dije que no tenía nada por qué perdonarla... Que ahora como mamá entendía las razones por las que ella había llegado a la desesperación de salir corriendo de Honduras, como hacen muchas mamás y muchos papás, que salen corriendo para buscar darles un futuro mejor a sus familias.



Y quedamos en que íbamos a tener una conversación larga la próxima vez que vaya a Honduras. Ahora que ya estamos en un momento mejor de la pandemia, quedé de que nos vamos a reunir este año, vamos a platicar y desahogarnos para ver si ese ganchito que falta por conectar, por decirlo de alguna manera, se puede conectar después de esa conversación.



Discúlpame y siempre me pongo nerviosa cuando estoy hablando de mis cosas y sobre todo cuando es algo tan personal, pero sí, en este momento estamos en una situación bonita, en un momento bonito, en un momento de que lo que ha mejorado ahora va a estar todavía muchísimo mejor.



LE PUEDE INTERESAR: Viví “abusos, maltratos y muchas necesidades”: Ana Jurka habla de su pasado

Ahora contanos de tu amor: conociste y te casaste con Josh en Honduras y luego se van a Estados Unidos. ¿Cómo estuvo eso?

Sí, sí, sí. Tuvimos un bodorrio... Todo el pueblo estaba ahí en la boda. Le digo yo ‘invitaste a todo mundo’. Yo le digo siempre a él (a Joshua Jurka) que él me debe una boda a mí porque esa boda fue como él la quería. Le digo yo ‘ahora vamos a tener que volver a casarnos cuando cumplamos, no sé, 15 o 20 años de casados’ y creeme que lo voy a hacer. Ahí va a estar diario EL HERALDO, ja, ja, ja. Pero va a ser una boda a mi estilo, no es que digo que no me gustó, me gustó muchísimo, pero quiero hacer otra.



¿Cómo lo conocí? Lo conocí en un bar en Honduras, no sé si existe todavía el bar ese, alguien me dijo: oye, ¿tú eres Ana Flores? y dije yo: sí. ‘Ahhhh, es que tengo un amigo que te quiere conocer...’ Y yo decía ‘de qué está hablando este...’

Yo lo vi, lo vi gringo e inmediatamente dije ‘este es uno de estos marriedns (casados) que llegan aquí y buscan algo de una noche y se van’, entonces no le ponía atención, pero luego lo empecé a ver en diferentes lugares y decía ‘¿y este de dónde salió?’.

Porque vos sabés que Honduras es tan chiquito y Tegucigalpa es tan chiquitititito que prácticamente todos nos conocemos y si no nos conocemos, por lo menos hay caras que no se te olvidan y él (Josh) es totalmente diferente. Entonces yo me preguntaba por qué nunca lo había visto y de repente lo empecé a ver por todos lados. Hasta que un día empezamos a platicar en un lugar que se llamaba “La Caramba” en Tegus. Era mi bar favorito, era un éxito ese bar, ja, ja, ja.



Y ahí estábamos, empezamos a platicar y me cayó bien, acepté salir con él, no muy feliz, porque yo decía ‘hay algo en él que no me termina de...’ entonces le dije que sí, que aceptaba salir con él y luego le inventé un pretexto de que me dolía el estómago, que estaba súper enferma y no sé qué más, le inventé alguna excusa para no ir al cine con él. Y luego, de tonta, por alguna razón se me olvidó que le había dicho que no y terminé yendo al mismo cine en el que él estaba con sus amigos y yo terminé yendo por mi parte con otros amigos y cuando lo vi dije ‘¡qué vergüenza, yo a este tipo le dije que me sentía mal...!’

Se acercó a mí y me dijo: ‘¡Hey! Me hubieras dicho que no querías salir conmigo y ya está’ y le dije yo ‘¡No! De repente me empecé a sentir mejor y me daba pena decirte y no sé qué...’ pero me notó en la mentira inmediatamente, entonces yo le dije ‘vamos por un café’ busqué un lugar que sabía que cerraba a las 9:30 y lo cité a las 9. Yo dije ‘en media hora ya termino esto y me voy’, pero después me terminó cayendo bien, me gustó y terminamos yéndonos a otro restaurante, esa noche nos asaltaron... Es una historia larguísima...

¿Qué tal tu faceta como mamá, Ana?

¡Ayyyy! No sé, trato de ser lo mejor que puedo y ahora entiendo muchas cosas de mi mamá. Es bien difícil, no hay un manual de cómo ser mamá, así que le pido ayuda a Dios todos los días en la mañana y en la noche, yo digo ‘Dios, ayúdame a ser lo mejor que puedo hacer’ y ahí la llevo, un día a la vez.

Sos mamá de dos hermosos varones, ¿hay planes para más?

¡No, no, no! Ni drogada, no no, no. Ya cerré la fábrica, ja, ja, ja. Me corté, ni siquiera lo amarré, vos sabes que si hacés lo de ‘hay que amarrarte’, hay un 1% de chance de quedar embarazada, entonces yo dije: ‘no, no, no, ni en pedo’ conociendo mi mala suerte yo sería ese 1%, ja, ja, ja. Así que le dije al doctor: ‘cuando me saque a este, ahí nomás me corta’.

La única forma en como puedo quedar embarazada es vía in vitro y no, la verdad que no, dos son mucho. Tuve al segundo por amor al primero y al papá, yo dije ‘no voy a dejar a mí bebé solo, tiene que tener un mejor amigo’. Mi esposo quería tener tres, entonces yo le dije ‘vamos a llegar a un término medio, el segundo y ya’, dos cesáreas inolvidables, suficiente.

¿Hay días en los que te sentís culpable por no estar más tiempo en casa?

Sí, sí, yo creo que... No sé si vos tenés hijos, pero el día que tengás hijos y más en lo que tú trabajas, vas a ver cómo vivimos en una culpabilidad absoluta. Cada cosa que pasa decís ‘si yo hubiera estado ahí’, si se cayó ‘si yo hubiera estado ahí...’ Es imposible que controlés todo.

Lo que hago como para sentirme menos culpable es que tengo mis tiempos bien armados, trato de respetar cada cosita que hacen mis hijos como si fuera el máximo evento. Y así el día de mañana yo puedo decir ‘¿sabés qué? No estuve en todo, pero traté de estar al máximo en las cosas que eran importantes para ellos’.

Sé que me voy a perder muchas cosas, este año me voy a ir al Mundial y es más de un mes que voy a estar fuera, y en ese momento me voy a perder un Thanksgiving, por ejemplo (Día de Acción de Gracias) que en Honduras no se celebra tanto como acá, pero mi esposo es norteamericano y creció con esa cultura. Un Thanksgiving es tan importante como la Navidad para nosotros. Es una fecha muy importante que me la voy a perder porque voy a estar trabajando allá (en Qatar).