Carmen Boquín: “Lo vi y quedé flechada... Me enamoré enseguida”

La niña que no daba besos porque pensaba que se le acabarían, ahora pierde la cuenta de los que le da a una pequeña carita, la de su retoño. Cuando la comunicadora social habla de su bebé y la familia que ha formado con su esposo Vicente Fiumara en Miami, Florida, es imposible no transportarse al año en que su normalidad en Honduras se vio alterada por un viaje que no tendría retorno.

¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado los primeros meses de 2022?

Pues bien. Gracias por la invitación, por la oportunidad de tener esta conversación. 2022 me ha sorprendido muchísimo. Los primeros meses han sido interesantes porque ya mi hijo Luca pudo comenzar la escuela así que tengo tiempo para cosas como estas y bueno un poco más de tiempo para realizar otras actividades tanto del trabajo como de la casa. Quienes sean mamás y papás me entenderán. Así que ha arrancado de la mejor manera el 2022.

¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poco de esta etapa de tu vida

Fíjate que creo que mi infancia fue muy normal como la de cualquier niño en Honduras. No es como que recuerdo mucho. Hay muchas cosas que recuerdo, honestamente, porque hay fotografías que te validan de algún momento. Creo que cuando me empiezo a acordar un poquito más, hacía las típicas cosas: andar en bicicleta por la colonia, los patines, los grupos de amistades. Como cualquier niña normal que cocinaba, que jugaba. Tuve una infancia linda, la verdad es que no me puedo quejar.



¿Cómo era Carmen Boquín de pequeña?

Fíjate que eso es un debate, jajaja... Mi mamá y mi papá cuentan su versión. Ellos siempre dicen que yo fui una niña muy decidida, muy segura de que lo quería, que era muy caprichosa, muy peleona, creo que son cuestiones que todavía mantengo, jajaja. Mi mamá siempre cuenta una anécdota que mi abuelita me dijo: ‘Carmen, dame un beso’ y yo le decía: ‘No, no, no, yo no doy besos porque se me acaban’... A ese nivel. Cuando yo tenía como tres años yo quería escoger la ropa que me iba a poner y a veces salía con círculos, cuadros, rayas, colores que no combinaban. Yo creo que siempre fui una niña muy decidida a hacer las cosas que quería y cómo las quería. Creo que eso es algo que ha persistido hasta ahora.

¿Y ahora?

Jajaja, igualita que esa niña caprichosa que quiere las cosas cómo las quiere. Pero, ¿sabés qué? Siempre he sabido cómo darle vuelta a eso. Yo entiendo que puede sonar como algo negativo, pero cuando sos una persona que está decidida a las cosas que quiere y trabajás para ello, no tiene porque ser algo malo. Trato de ser una persona que intenta conseguir las cosas que quiere, luchar y trabajar mucho para ello, siento que lo he mantenido mucho.

En etapa de colegio y universidad, ¿eras una chica muy pretendida?

Mmm... Bueno, yo creo que sí, porque siempre fui un poquito desarrollada, era como la más altita, ya estaba haciendo anuncios de televisión, me gustaba el modelaje. Sí tenía pretendientes, pero no les paraba bola a todos. Tuve mi noviecito en la escuela, entonces, normal. Tuve la bonita experiencia que yo creo que se puede tener en la escuela.

¿Cómo se autodefine Carmen Boquín?

La Carmen de hoy... Creo que algo que me define mucho es mamá. Eso te cambia la vida. Ojo, no le quiero quitar que la vida no es linda si no tenés hijos y que la vida no va a ser linda si no los tenés. Te das cuenta que es la cosa más hermosa...

Cambiando de tema... ¿Qué tal tu faceta como mamá? ¿Cómo la llevás?

Me distraigo viéndolo... Es que me vuelvo loca, jajaja. Me distrae viéndolo porque... Es que es muy lindo. El ser mamá yo sé que te lo cuentan, que escuchás a la gente y vos decís ‘no es que ya me tocará’, es que no lo podés ni describir, es que es una cosa que te desborda, te sobrepasa. Cuando vos ves a ese pequeño humanito que anda ahí y que tiene cosas tuyas, del padre, de los abuelos y de tus hermanos decís: ‘es mi legado, lo que él haga es lo que yo le estoy dejando al mundo’.