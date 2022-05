En dieta y sin consumir alcohol, así cambió su vida Christian Nodal tras ruptura con Belinda

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Las vidas de Christian Nodal y Belinda cambiaron drásticamente cuando anunciaron su ruptura amorosa tras un año y medio de relación.

La ojiverde decidió dejar México para radicar un tiempo en España, su tierra natal. Ahí desea enfocarse en su carrera para promocionar la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”.

Nodal, por su parte, parece haber dejado atrás su amor por Beli para darse una nueva oportunidad. Todo quedó al descubierto el pasado 6 de mayo cuando llegó a Honduras de la mano de Mariana García.

Además, el intérprete de “Botella tras botella” ha implementado algunos cambios a su estilo de vida para “tratarse mejor”.

Durante una entrevista, el mexicano aseguró que decidió hacer estos cambios en su vida porque ya estaba cayendo en los excesos.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no”, afirmó.

Asimismo, dijo que aunque solo tiene 23 años inicia con los cambios para evitar padecer consecuencias en un futuro.

“¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”, mencionó el artista del Regional Mexicano.

De igual forma, Nodal afirmó que en su nuevo sencillo titulado “Vivo en el 6” no hay una canción dedicada específicamente a su expareja.

“Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que estar lo que está pasando por la vida, la verdad estoy muy feliz”, sostuvo.

