Cantante Ricardo Crespo es sentenciado a 19 años de cárcel por abusar a su hija

En febrero de 2021, el famoso de las series Control Z y El Dragón, fue puesto bajo prisión preventiva luego de ser denunciado por su exesposa.

Durante una entrevista en Venga la Alegría, la exmujer de Crespo afirmó que su hija nunca tuvo síntomas visibles de haber sufrido abusos, pero que en el momento que le reveló lo que le hacía su padre no dudo en creerle y lo denunció.

Se conoció que el actor amenazaba a su hija con el suicidio y que en una confrontación que tuvo con su exesposa aceptó lo que le había hecho a la niña, pero aseguró que ella era la culpable.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, relató en las redes sociales la joven.