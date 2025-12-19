Hijo de Rob Reiner con diagnóstico de esquizofrenia: ¿Puede evitar condena?

Estados Unidos.- La muerte a manos de su propio hijo del director Rob Reiner y su esposa Michelle Singer ha sacado a la luz nuevos datos y una serie de antecedentes que reafirman la autoría de su hijo Nick Reiner en el asesinato. El portal de espectáculos TMZ publicó hoy que el joven de 32 años fue diagnosticado con esquizofrenia unas semanas antes de ocurrir el terrible hecho y los medicamentos que consumía lo volvieron “errático y peligroso”. Según fuentes cercanas a la familia, que conversaron con el medio estadounidense, afirmaron que Nick estaba bajo el cuidado de un psiquiatra previo a los asesinatos.

Hijo de Rob Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia y estaba recibiendo tratamiento en un centro de rehabilitación con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, que se especializa en enfermedades mentales y abuso de sustancias. Las fuentes que cita el medio de espectáculos señalaron que tres o cuatro semanas antes de los asesinatos, los médicos le cambiaron los medicamentos y su comportamiento se volvió aún más errático. La publicación detalla además que los médicos que trataban a Nick intentaron ajustar los fármacos para que el joven se estabilizara, pero no estaba funcionando. "Nick estaba completamente fuera de sí", dijo una de las fuentes.

Puede librarse de ir a la cárcel

Con este diagnóstico, expertos prevén que la defensa legal del hijo del cineasta podría optar por tomar la decisión de que de declare no culpable por razón de locura, una estrategia que se perfila como central en el proceso judicial. La Policía de Los Ángeles arrestó a Nick Reiner la noche del domingo14 de diciembre después de señalarlo como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa. Nick Reiner compareció el miércoles 17 de diciembre por primera vez un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.