Jennifer Aplícano y Milagro Flores reciben reconocimientos en Colombia

Jennifer Aplícano y Milagro Flores regresaron de Colombia con premios en mano luego de ser nominadas en los InstaFest Awards 2025 que congregó a creadores de contenido de distintos países de la región. La gala se celebró en Cartagena de Indias y contó con representación hondureña entre sus ganadores.
En la séptima edición de estos premios, Aplícano fue reconocida como Mejor influencer revelación del año, mientras Flores obtuvo el galardón a Mejor influencer latinoamericano del año, dos categorías que marcaron la presencia de Honduras en el evento dedicado a la creación de contenido digital.
Tras recibir su galardón, Aplícano expresó que el reconocimiento no era únicamente suyo, sino de su familia y de todos quienes la apoyan y comparten su contenido. También destacó la guía de Patty Simón y agradeció al equipo "Team Pelícano" por acompañarla en su trayectoria. "Siempre es Dios. Ganamos Honduras", destacó la también actriz.
Por su parte, Flores agradeció a Dios por guiar sus pasos, al público por su apoyo y en especial al equipo "Real HN", resaltando que se siente orgullosa de representar a su país de manera positiva.
"¡Seguiré adelante con fe y propósito!", concluyó el mensaje de la presentadora de televisión.
El intercambio entre ambas continuó en redes sociales, donde Flores compartió imágenes junto a Aplícano señalando que este logro demuestra que cuando se trabaja en conjunto, "Honduras brilla más fuerte".
"Somos dos hondureñas con un mismo propósito: poner en alto el nombre de Honduras", escribió la intérprete de "Quema".
Por su parte, la también conocida como "La Garzona" respondió destacando el respeto mutuo y su admiración por Flores, y más tarde publicó una historia reafirmando lo significativo de compartir ese momento.
"Felicidades @milagrofloresoficial. Qué bonito compartir el mismo sentimiento. Te admiro un montón!", escribió Aplícano.
Los Instafest Awards se han consolidado como una plataforma de proyección regional para creadores de contenido digital.
La edición 2025 evidenció el alcance y la visibilidad que dos representantes hondureñas han logrado en ese escenario internacional.
Ambas hondureñas han recibido miles de comentarios de felicitaciones en sus redes sociales.