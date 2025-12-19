Jennifer Aplícano y Milagro Flores reciben reconocimientos en Colombia

Tras recibir su galardón, Aplícano expresó que el reconocimiento no era únicamente suyo, sino de su familia y de todos quienes la apoyan y comparten su contenido. También destacó la guía de Patty Simón y agradeció al equipo "Team Pelícano" por acompañarla en su trayectoria. "Siempre es Dios. Ganamos Honduras", destacó la también actriz.