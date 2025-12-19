  1. Inicio
Jennifer Aplícano y Milagro Flores reciben reconocimientos en Colombia

Desde una gala en el Caribe colombiano, Jennifer Aplícano y Milagro Flores alcanzaron distinciones internacionales que las colocan entre las figuras digitales más visibles de la región

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 17:43
Jennifer Aplícano y Milagro Flores regresaron de Colombia con premios en mano luego de ser nominadas en los InstaFest Awards 2025 que congregó a creadores de contenido de distintos países de la región. La gala se celebró en Cartagena de Indias y contó con representación hondureña entre sus ganadores.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
En la séptima edición de estos premios, Aplícano fue reconocida como Mejor influencer revelación del año, mientras Flores obtuvo el galardón a Mejor influencer latinoamericano del año, dos categorías que marcaron la presencia de Honduras en el evento dedicado a la creación de contenido digital.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
Tras recibir su galardón, Aplícano expresó que el reconocimiento no era únicamente suyo, sino de su familia y de todos quienes la apoyan y comparten su contenido. También destacó la guía de Patty Simón y agradeció al equipo "Team Pelícano" por acompañarla en su trayectoria. "Siempre es Dios. Ganamos Honduras", destacó la también actriz.

 Foto: Instagram | @jennifer_aplicano
Por su parte, Flores agradeció a Dios por guiar sus pasos, al público por su apoyo y en especial al equipo "Real HN", resaltando que se siente orgullosa de representar a su país de manera positiva.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
"¡Seguiré adelante con fe y propósito!", concluyó el mensaje de la presentadora de televisión.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
El intercambio entre ambas continuó en redes sociales, donde Flores compartió imágenes junto a Aplícano señalando que este logro demuestra que cuando se trabaja en conjunto, "Honduras brilla más fuerte".

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
"Somos dos hondureñas con un mismo propósito: poner en alto el nombre de Honduras", escribió la intérprete de "Quema".

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
Por su parte, la también conocida como "La Garzona" respondió destacando el respeto mutuo y su admiración por Flores, y más tarde publicó una historia reafirmando lo significativo de compartir ese momento.

 Foto: Historia de Instagram | @jennifer_aplicano
"Felicidades @milagrofloresoficial. Qué bonito compartir el mismo sentimiento. Te admiro un montón!", escribió Aplícano.

 Foto: Instagram | @milagrofloresoficial
Los Instafest Awards se han consolidado como una plataforma de proyección regional para creadores de contenido digital.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @jennifer_aplicano
La edición 2025 evidenció el alcance y la visibilidad que dos representantes hondureñas han logrado en ese escenario internacional.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @jennifer_aplicano
Ambas hondureñas han recibido miles de comentarios de felicitaciones en sus redes sociales.

 Foto: Captura de pantalla | Instagram @jennifer_aplicano
