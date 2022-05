Eduardo Umanzor aborda la ansiedad y la esperanza en su nuevo tema

“Después de un tiempo de tener el coro e idea principal, decidí terminar de escribir la canción; cuando la terminé, me di cuenta que también la había escrito para mí, recordando mis propias preocupaciones, mis episodios con crisis de ansiedad, ataques de pánico y todo lo que aprendí sobre mí mismo en ese proceso de saber lidiar con ello”, revela el sampedrano. A su vez agrega: “Habemos muchas personas que pasamos por episodios de ansiedad, por depresión y no lo platicamos”.

“No te preocupes, no, no te preocupes, lo que pase, pasará mañana otro día será, no, no te preocupes, las heridas marcarán, pero de esto aprenderás”, reza el coro de la canción en la que Eduardo plasma su tradicional sonido y esa guitarra tan inconfundible.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantautor sampedrano Eduardo Umanzor estrenó el video oficial de su canción “ No te preocupes ”, un tema donde aborda temas como la ansiedad y la depresión.

Sobre el video

El videoclip para “No te preocupes” fue dirigido por el fotógrafo y videógrafo Obed Nolasco, también conocido como “El Garrobo”. Esta es la primera vez que los dos artistas sampedranos colaboran juntos.

El estudio de El Garrobo Productions en San Pedro Sula fue el lugar donde se hizo toda la producción en un solo día, durante una jornada de ocho horas junto a un equipo de seis personas, incluyendo al cantante, quien también participó activamente en la producción y el concepto del mismo.

Eduardo cuenta: “Después de haber hecho las fotos promocionales con Obed y su equipo, me di cuenta que me sentí demasiado cómodo haciendo esta parte de mi trabajo que no es necesariamente la que más disfruto; tomarme fotos, posar para cámaras y tener de alguna manera que actuar nunca fue lo mío, yo estoy en esto por la música pero entiendo que es una parte importante de lo que hago”.

“Fue por esa razón que le pregunté a Obed si le interesaba que hiciéramos el videoclip para poder terminar de contar bien lo que quería decir a través de ‘No te preocupes’. Literalmente le envié dos referencias visuales de lo que quería mostrar, Obed me envió otra referencia más y me pidió que consiguiera unas luces led y una manta blanca para poder crear ese ambiente de color que se ve en todo el video y a la semana siguiente estábamos filmando”, explica el intérprete.

“Estoy muy satisfecho con el resultado de este trabajo porque literalmente todo lo hicimos nosotros, con nuestras propias manos. Es una muestra de cómo no se necesitan un montón de recursos ni dinero ilimitado para hacer algo bueno o artístico, sino se necesita poner en práctica la creatividad y una buena actitud, esta es la labor del verdadero artista”, afirma Umanzor.

El artista sampedreano comenta que el clip no hubiese sido posible sin la dirección de Obed Nolasco y la ayuda del equipo conformado por Grace Nolasco, Juan Fernando Rodríguez, Silvia Castellanos y Dani Castro.

La grabación y producción musical de “No te preocupes” se llevó a cabo en Multiverse Studio en San Pedro Sula, nuevamente con Juan Pablo Ordóñez (productor) además de David Díaz del Valle (batería) y Jorge Paz Jr. (guitarra), que son miembros de la banda de Eduardo Umanzor y colaboradores desde hace algunos años.

