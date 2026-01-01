De Bridgerton a "La reina del flow": Todas las series que llegan a Netflix en enero 2026

Aquí un listado de series y nuevas temporadas que no te puedes perder dentro de Netflix para iniciar el Año Nuevo.
"En fuga" (1 de enero). Una serie cargada de tensión y misterio que promete mantener al espectador al borde del asiento desde el primer capítulo.
"Amor de oficina" (1 de enero). Comedia romántica que explora las relaciones en el entorno laboral con mucho humor y situaciones inesperadas.
"El tiempo de las moscas" (1 de enero). Drama que combina intriga y emociones intensas, ideal para los amantes de historias profundas y envolventes.
"Él y ella" (8 de enero). Serie centrada en las relaciones de pareja modernas, con giros, conflictos y momentos que conectan con la vida real.
"Machos alfa" (9 de enero). Comedia y aventura que retrata amistades, rivalidades y lecciones de vida en un tono ligero y entretenido.
"La reina del flow"/ temporada 3 (14 de enero). El regreso de la serie musical que combina drama, pasión y música urbana, con nuevos episodios que prometen emoción y acción.
"Agatha Christie: las siete esferas" (15 de enero). Adaptación de las historias clásicas de la famosa escritora de misterio, con suspenso, giros y personajes inolvidables.
"¿Cómo se traduce este amor?" (16 de enero). Romance y emociones a flor de piel en esta serie que explora el amor a través de barreras culturales y personales.
Bridgerton/ temporada 4 (29 de enero). El esperado regreso de la saga que combina romance, drama y escándalos en la alta sociedad, lista para enamorar a los fans nuevamente.