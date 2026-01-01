  1. Inicio
De Bridgerton a "La reina del flow": Todas las series que llegan a Netflix en enero 2026

Netflix inicia 2026 con una variedad de series y nuevas temporadas que prometen enganchar. Entre los estrenos de enero se encuentran títulos como Agatha Christie y Bridgerton

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 16:47
1 de 10
1 de 10

Aquí un listado de series y nuevas temporadas que no te puedes perder dentro de Netflix para iniciar el Año Nuevo.
2 de 10
2 de 10

"En fuga" (1 de enero). Una serie cargada de tensión y misterio que promete mantener al espectador al borde del asiento desde el primer capítulo.
3 de 10
3 de 10

"Amor de oficina" (1 de enero). Comedia romántica que explora las relaciones en el entorno laboral con mucho humor y situaciones inesperadas.
4 de 10
4 de 10

"El tiempo de las moscas" (1 de enero). Drama que combina intriga y emociones intensas, ideal para los amantes de historias profundas y envolventes.
5 de 10
5 de 10

"Él y ella" (8 de enero). Serie centrada en las relaciones de pareja modernas, con giros, conflictos y momentos que conectan con la vida real.
6 de 10
6 de 10

"Machos alfa" (9 de enero). Comedia y aventura que retrata amistades, rivalidades y lecciones de vida en un tono ligero y entretenido.
7 de 10
7 de 10

"La reina del flow"/ temporada 3 (14 de enero). El regreso de la serie musical que combina drama, pasión y música urbana, con nuevos episodios que prometen emoción y acción.
8 de 10
8 de 10

"Agatha Christie: las siete esferas" (15 de enero). Adaptación de las historias clásicas de la famosa escritora de misterio, con suspenso, giros y personajes inolvidables.
9 de 10
9 de 10

"¿Cómo se traduce este amor?" (16 de enero). Romance y emociones a flor de piel en esta serie que explora el amor a través de barreras culturales y personales.
10 de 10
10 de 10

Bridgerton/ temporada 4 (29 de enero). El esperado regreso de la saga que combina romance, drama y escándalos en la alta sociedad, lista para enamorar a los fans nuevamente.
