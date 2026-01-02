Encuentran muerta en un hotel a la hija del actor Tommy Lee Jones

Los Ángeles, Estados Unidos.- Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en San Francisco, California, según informan este viernes medios como TMZ y PEOPLE.

Fuentes policiales informaron a TMZ que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a este medio que las unidades del este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.