Aire frío domina el clima en Honduras este 1 de enero de 2026

El año 2026 arranca bajo la influencia de una masa de aire frío que provoca descenso de temperaturas, lluvias intermitentes y abundante nubosidad en varias regiones de Honduras. Cenaos advierte vientos frescos del norte, mayor impacto en el litoral Caribe y norte del país, además de oleaje elevado en ambas costas.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 17:06
El Heraldo Videos