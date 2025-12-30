  1. Inicio
Hoy el CNE proclamará a los ganadores de las elecciones 2025

Este martes 30 de diciembre, el pleno del CNE proclamará los resultados de las elecciones generales, cumpliendo la Ley Electoral y garantizando legitimidad en la declaratoria.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:47
