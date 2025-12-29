  1. Inicio
Taxistas protestan en Danlí por supuestos nuevos permisos del INTT

Más de 300 taxistas realizaron bloqueos este martes en las carreteras que conectan Danlí con Tegucigalpa, la frontera Las Manos, Jamastrán y otros municipios de El Paraíso.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 09:13
El Heraldo Videos