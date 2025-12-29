Elecciones Honduras 2025
Taxistas protestan en Danlí por supuestos nuevos permisos del INTT
Más de 300 taxistas realizaron bloqueos este martes en las carreteras que conectan Danlí con Tegucigalpa, la frontera Las Manos, Jamastrán y otros municipios de El Paraíso.
María Ortiz
seguir +
Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 09:13
Videos Honduras
Zambrano y Ledezma, cartas del Partido Nacional para encabezar el Congreso Nacional en el nuevo periodo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura trabaja en su gabinete mientras recibe mensajes de apoyo internacional
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura se pronuncia sobre Juan Orlando Hernández y reafirma respeto a la institucionalidad
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura habla sobre China, Venezuela y JOH en su primera entrevista como presidente electo
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Roy Santos vincula triunfo de Asfura con mensaje profético anunciado en 2018
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Ana Paola Hall, presidenta del CNE, garantiza cierre oficial del proceso electoral
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Alcaldías y diputaciones marcan nueva etapa del proceso electoral
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Un paseo invernal por Central Park en Nueva York
Eduardo Solano
Videos Honduras
Contreras cuestiona a Salvador Nasralla: “Ya se creía presidente”
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Gobierno de Nicaragua felicita a Nasry Asfura y llama a fortalecer la unión regional
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Las razones detrás de la victoria de Nasry Asfura en las urnas
Rodiney Cerrato