Fallo federal devuelve esperanza a hondureños con TPS al iniciar 2026

Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal la cancelación del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepalíes, al determinar que el Gobierno incumplió el debido proceso. La decisión restituye la protección migratoria y los permisos de trabajo a más de 60 mil beneficiarios, dando un nuevo respiro a miles de familias que comienzan el 2026 con esperanza.