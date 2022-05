Julián Gil confiesa que fue diagnosticado con cáncer de piel: “Abusé del sol”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Julián Gil confirmó esta semana que fue diagnosticado con cáncer de piel y hace un llamado a todos a cuidarse.

“Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, escribió en la descripción de su video.

En el clip y algunas fotografías, el actor dejó ver la impresionante cicatriz que le dejó el tratamiento al que tuvo que ser sometido.

Se puede apreciar, en una de las fotos, cómo inició todo con una operación donde una doctora le extrajo un tejido dañado hasta la curación con al menos seis puntos de sutura y algunos hematomas.

Según cuenta el famoso actor, un “lunarcito con un poco de relieve” llamó su atención por lo que decidió acudir donde una especialista que le confirmó lo que temía.

“Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, expresó en su video de Facebook.

De igual manera, Julián aseguró que fue su culpa, ya que en Puerto Rico abusaba del sol. “Entiendo que (el desarrollo de cáncer) debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar”.