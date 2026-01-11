  1. Inicio
Infop: Fuerzas Armadas resguardan material electoral

Las Fuerzas Armadas mantienen la seguridad en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), con el objetivo de resguardar el material electoral.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 09:41
