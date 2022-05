Sale a la luz el último mensaje de Cheslie Kryst, ex Miss USA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La ganadora del Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst, envió un inquietante y emotivo mensaje a su madre antes de saltar al vacío desde un rascacielos en Nueva York.

Fue en enero de este año que la reconocida modelo decidió acabar con su vida, no obstante, los detalles sobre lo que pasó permanecieron -hasta ahora- alejados de los medios de comunicación.

En un episodio de ‘Red Table Talk’ con Jada Pinkett Smith, la madre de Kryst, April Simpkins, de 53 años, reveló que su hija le había dejado un mensaje de texto.

“Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva”, dice el mensaje. “Sé que te va a doler a ti más que a nadie”, añade Kryst.

Simpkins relató que estaba tomando su clase de ejercicios cuando recibió el mensaje de su hija, sabiendo que ella estaría ocupada justo en ese momento para que así el mensaje no la alertara.

“Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años”, continuó la modelo. “Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad”, agregó.

La madre siguió leyendo el último mensaje de su adorada Kryst.

“Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran pero ahora sé que nunca pasará. (Estos sentimientos) me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos”, lamentó.

“Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie”, confesó la también presentadora de noticias.

La reina de belleza también le agredeció a su madre por hacerla sentir siempre amada y estar para ella en cualquier momento.

“Te amo más que a cualquier persona que he conocido”, dijo Kryst.

“Tú no has hecho nada mal, lo has hecho todo bien”, prosiguió.

Simpkins reveló que su hija había batallado contra la depresión desde que tenía 20 años y que en una ocasión anterior había intentado quitarse la vida.

Tres años antes de su muerte, Kryst compartió en Facebook que había buscado la ayuda de una consejera, una experta en salud mental, y que eso la había ayudado.

Las terapia influía a que ella se “desconectara”, apagara su teléfono celular y se pusiera a ver sus películas favoritas.

