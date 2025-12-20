Timothée Chalamet se une con el rapero EsDeeKid para demostrar que no son la misma persona

Londres, Inglaterra.- El actor Timothée Chalamet lanzó anoche una colaboración con el misterioso rapero inglés EsDeeKid para desmentir los rumores y las teorías conspiratorias en redes sociales que aseguraban que se trataban de la misma persona. En un vídeo publicado en las redes sociales de ambos, cantando una versión del tema de EsDeeKid '4 Raws', el rapero de Liverpool, que jamás ha revelado su identidad, aparece con la cara tapada junto al intérprete estadounidense-francés, que se quita la capucha y se muestra con gafas y el rostro descubierto en un punto de la canción.

"Soy Timothée Chalamet, relajándome, tratando de apilar cien millones", rapea el actor, que en las estrofas también asegura estar "viviendo su sueño " desde 2017 o que su vida es una "ópera", entre otras. "Mira los Óscars, mira las grupis, mira las películas. Mira la triple A, la chica me va a elegir. Mira a mis 'haters', quieren demandarme, relajándome en un descapotable de cuatro puertas", continúa.