Timothée Chalamet y Steven Spielberg: ¡Sus primeras nominaciones al Grammy!

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director Steven Spielberg y el actor Timothée Chalamet recibieron este viernes su primera nominación a un premio Grammy, ampliando así su presencia en los más prestigiosos galardones de la industria del entretenimiento.

Spielberg, que ha acumulado 23 nominaciones al Oscar en toda su carrera, ahora fue nominado junto a sus socios Frank Marshall y Kathleen Kennedy, en la categoría de mejor película musical por 'Music By John Williams'.

Con esta candidatura, el director de 'Jaws' ('Tiburón') completa las cuatro categorías de los premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), aunque todavía no ha ganado un Tony ni una estaduilla Grammy.