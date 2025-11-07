  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Timothée Chalamet y Steven Spielberg: ¡Sus primeras nominaciones al Grammy!

El director Steven Spielberg y el actor Timothée Chalamet consiguieron sus primeras nominaciones a los Premios Grammy, ampliando su presencia en la élite del entretenimiento

  • 07 de noviembre de 2025 a las 14:05
Timothée Chalamet y Steven Spielberg: ¡Sus primeras nominaciones al Grammy!

Este viernes, la industria del entretenimiento celebró una noticia monumental: Steven Spielberg fue nominado por 'Music By John Williams' en la categoría de Mejor Película Musical, una candidatura crucial que lo posiciona para completar las cuatro grandes categorías del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director Steven Spielberg y el actor Timothée Chalamet recibieron este viernes su primera nominación a un premio Grammy, ampliando así su presencia en los más prestigiosos galardones de la industria del entretenimiento.

Spielberg, que ha acumulado 23 nominaciones al Oscar en toda su carrera, ahora fue nominado junto a sus socios Frank Marshall y Kathleen Kennedy, en la categoría de mejor película musical por 'Music By John Williams'.

Con esta candidatura, el director de 'Jaws' ('Tiburón') completa las cuatro categorías de los premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), aunque todavía no ha ganado un Tony ni una estaduilla Grammy.

Lista oficial de nominados a los Grammy 2026 deja grandes sorpresas

Por su parte, Chalamet recibió una nominación gracias a su papel como Bob Dylan en la película 'A Complete Unknown', en la categoría a mejor álbum de banda sonora compilado para medios visuales.

El actor de 29 años se enfrenta a las bandas sonoras de las películas 'F1', 'Wicked', 'Sinners' y el fenómeno 'KPop Demon Hunters', cuya canción 'Golden' compite a canción del año y ostenta otras nominaciones.Los Grammy se celebrarán el próximo 1 de febrero en una gala que tendrá lugar en Los Ángeles.

El rapero californiano Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga con siete, y Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis cada uno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias