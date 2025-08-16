  1. Inicio
¿Cuál es la verdadera razón de la ausencia de Kylie Jenner y Timothée Chalamet juntos?

Kylie Jenner y Timothée Chalamet no han sido vistos juntos en semanas, lo que generó especulaciones sobre su relación

  • 16 de agosto de 2025 a las 14:16
Kylie Jenner y Timothée Chalamet no atraviesan ningún conflicto, según fuentes cercanas a la pareja.

 Foto: Instagram
El motivo por el que ambos no se han visto en las últimas semanas se debe a compromisos profesionales: Chalamet se encuentra filmando Dune: Messiah en un estudio de Budapest, mientras que Jenner mantiene su agenda laboral en Los Ángeles.

 Foto: Instagram
Aunque Jenner visitó a Chalamet en julio, la distancia y la carga de responsabilidades de ambos han limitado sus encuentros recientes

 Foto: Instagram
Un informante aseguró a People que, a pesar de esto, la pareja mantiene contacto diario a través de videollamadas y continúa su relación con normalidad.

 Foto: Instagram
El último encuentro público de la pareja se registró en Francia, tras asistir a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Italia.

 Foto: Instagram
Tras esta reunión, Chalamet retomó sus compromisos cinematográficos en Europa, mientras que Jenner celebró su 28º cumpleaños el 10 de agosto sin su pareja, compartiendo momentos de la celebración con familiares y amigos.

 Foto: Instagram
El mes pasado, la relación avanzó hacia un reconocimiento parcial en redes sociales, cuando Jenner comenzó a seguir a Chalamet en Instagram, convirtiéndolo en uno de los pocos perfiles que siguen directamente.

 Foto: Instagram
La pareja, que mantiene un vínculo de casi dos años, continúa equilibrando la vida profesional y personal a pesar de las obligaciones internacionales y la atención mediática.

 Foto: Instagram
