¡Haciendo match! Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos

La aparición más reciente de Kylie Jenner y Timothée Chalamet en la premiere en Los Ángeles de Marty Supreme ha dado de qué hablar.
Ambos llegaron juntos al estreno el 8 de diciembre de 2025, en lo que fue apenas su segunda aparición pública conjunta en una alfombra roja.
Eligieron atuendos coordinados y llamativos: ambos vestían a medida de la marca Chrome Hearts en un intenso color naranja — él con traje de cuero y botas; ella con vestido largo con cortes, stilettos y manicure a tono.
Lo que muchos no saben es que el color naranja no fue casual: forma parte de la estética de la promoción del filme, haciendo un guiño a algunos detalles del argumento.
En la alfombra roja se les vio cariñosos, abrazados — lo que, según varios medios, parece poner fin a rumores recientes de distanciamiento.
El evento fue noticia no solo por ser una de las parejas más mediáticas del momento, sino por el contrastado estilo: en un contexto en que muchos optan por looks sobrios, ellos eligieron destacar con un estilo audaz y muy intencional.
El vestido de Jenner tenía cortes estratégicos (triangulares por debajo del busto y en la cintura), un escote en “V” profundo con un adorno en forma de cruz, lo que añadió un aire sensual y dramático.
Kylie se acopló perfecto a este tono — uno poco habitual en la temporada de otoño/invierno, lo que inmediatamente la hizo resaltar frente a los colores más clásicos de la alfombra roja.
Su aparición juntos revive el interés: más allá de la película, la prensa del espectáculo enfatiza la química, la moda y el “momento de pareja” — lo que multiplica la cobertura mediática cada vez que coinciden en público.
Con más de dos años de noviazgo público, Kylie Jenner y Timothée Chalamet continúan consolidando una historia de amor en la que muchos no creían duradera, pero que ellos han sabido evolucionar.