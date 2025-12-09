  1. Inicio
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis

Elsa Oseguera aseguró que ella no es la responsable de filtrar el video donde se le veía discutiendo con Davis Flow. "Eso no es nada para lo que vos me has hecho"

  • 09 de diciembre de 2025 a las 12:47
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
1 de 10

Tras filtrarse un video en el que Davis Flow aparece alterado y gritando, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la periodista Elsa Oseguera se pronunció. Aquí los detalles de lo que dijo.

 Foto: Redes sociales
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
2 de 10

"Hoy he decidido dar la cara y hablarles de frente, ya que se han filtrado unos videos donde el papá de mi hija me trata como siempre me ha tratado", dijo Oseguera.

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
3 de 10

Seguidamente respondió a las acusaciones de que ella filtró el video: "Quiero decir que es totalmente falso, yo no he subido nada. Esos videos se filtraron junto a otros videos de su mamá que yo envié a una persona de confianza".

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
4 de 10

La periodista reconoció que para ella "no es agradable verse en esa situación porque la mujer que sale allí ya no existe".

 Foto: OPSA
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
5 de 10

"No me gusta verme de esa manera. Me ha costado mucho tiempo reconstruirme, volver a brillar y volver a ser quien soy. Ver esos videos solo me recuerda un pasado al que yo no quiero volver".

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
6 de 10

"Esos videos me perjudican a mí porque la que sale allí no soy yo. Siempre he tenido una imagen de una mujer de carácter fuerte, y que me vean en esa situación de vulnerabilidad, donde solo agacho la cabeza..."

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
7 de 10

Elsa Oseguera envió un mensaje a Davis Flow: "Le pido al papá de mi hija que me deje en paz, que ya me deje tranquila, que no esté pensando que mi vida gira alrededor de él. Te recuerdo que decidí dejarte un 23 de junio de 2025".

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
8 de 10

Seguidamente advirtió al papá de su hija: "Si yo quisiera perjudicarte, eso no es nada para lo que vos me has hecho y que vos sabés que yo tengo en mi poder".

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
9 de 10

Tras la filtración del video, varios seguidores le cuestionaron a Oseguera por qué había aguantado esos malos tratos, a lo que ella respondió: "Porque no tenía dinero ni trabajo por dedicarme a mi hogar".

 Foto: Captura de pantalla
“Porque no tenía dinero ni trabajo”: Elsa Oseguera revela por qué aguantó malos tratos de Davis
10 de 10

Por su parte, Davis Flow aseguró que le gustaría que los videos se filtraran completos, sin cortes, y lamentó que esto sucediera en una etapa de su vida en la que está creciendo.

 Foto: Captura de pantalla
