Polémica de Fátima Bosch en Telemundo: abandona la televisora y se retira en taxi

La visita de Fátima Bosch a las instalaciones de Telemundo dejó un escenario tenso para el equipo de producción y para los conductores del programa donde fue entrevistada. La reacción de la Miss Universo 2025 tras la emisión generó incertidumbre al interior de la cadena y obligó a modificar la planificación del día.
Los presentadores Lourdes Stephen y Carlos Adyan confirmaron en pantalla que la modelo mexicana optó por retirarse una vez concluida la conversación. Adyan relató que “al terminar la entrevista, Fátima le anunció a la producción que se retiraba”.
La reina de belleza no ha ofrecido públicamente su versión.
La entrevista abordó temas sensibles para la organización y para la propia Bosch. Los conductores consultaron sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, a casi un mes del accidente ocurrido en las preliminares del certamen.
Incluyeron además la denuncia penal presentada por Nawat Itsaragrisil en Tailandia y el conflicto con las visas de algunas participantes.
También preguntaron por el proceso abierto en México contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Organización Miss Universo, por presuntos vínculos con actividades delictivas.
Bosch contestó cada cuestionamiento, aunque expresó cierta incomodidad frente a la línea de preguntas.
Declaró que “a mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas”.
La tensión derivó en una suspensión total de su agenda dentro de Telemundo. De acuerdo con el relato posterior de los conductores, la producción había preparado una celebración que finalmente no pudo realizarse.
Una presentadora del programa explicó que “la producción le tenía organizado a una celebración con mariachis y ella, pues, se negó a participar alegando que no tenía nada que celebrar... entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado y se fue en Uber”.
Carlos Adyan extendió su explicación en "En Casa con Telemundo". Subrayó que su responsabilidad es plantear a los entrevistados las inquietudes del público y expresó que “nuestro compromiso en la cadena es representarlos a ustedes en casa, a los televidentes, y el compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, o sea, sin importar quién”. Añadió que antes de grabar le anticiparon a la modelo el contenido de las preguntas.
El conductor aseguró que, fuera de cámaras, hablaron de la demanda presentada en Tailandia. Contó que “ella lo que me comentó y me expresó fuera de cámaras, fue que básicamente su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal. Entonces, de que tienen conocimiento que la demanda sí existe, la demanda sí existe y ella, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista, sí lo dijo fuera de cámaras y es un hecho”.