Polémica de Fátima Bosch en Telemundo: abandona la televisora y se retira en taxi

El conductor aseguró que, fuera de cámaras, hablaron de la demanda presentada en Tailandia. Contó que “ella lo que me comentó y me expresó fuera de cámaras, fue que básicamente su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal. Entonces, de que tienen conocimiento que la demanda sí existe, la demanda sí existe y ella, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista, sí lo dijo fuera de cámaras y es un hecho”.