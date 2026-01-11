  1. Inicio
El volcán Kīlauea aumenta actividad eruptiva en Hawái

El volcán Kīlauea, uno de los más activos del mundo, continúa registrando episodios eruptivos intermitentes en la caldera de Halemaʻumaʻu, en la isla de Hawái, con fuentes y flujos de lava confinados dentro del Parque Nacional de los Volcanes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 11:52
El Heraldo Videos