Influencer Priscila Arias, La Fatshionista, anuncia su retiro de "Seis de copas"

La influencer mexicana Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, anunció su salida del podcast "Seis de copas", proyecto que co-condujo durante más de dos años junto a otras cinco creadoras digitales. Aquí el contexto.
El podcast, que se convirtió en un espacio de conversación abierta sobre emociones, relaciones y crecimiento personal, es el favorito de una gran comunidad digital. Pero la salida de Pris toma por sorpresa a los seguidores del proyecto, que inician el 2026 con esta noticia.
La creadora de contenido dio a conocer su decisión a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que la decisión responde a una necesidad personal de priorizar su bienestar emocional y físico.
Arias señaló que la carga de trabajo y las exigencias del proyecto comenzaron a pasarle factura, llevándola a replantearse su permanencia. Esto, seguido del estreno este martes del capítulo "Se nos acabó", cobró todo el sentido.
“Tomar esta decisión no fue fácil”, expresó la influencer, al tiempo que dejó claro que se trata de un acto de autocuidado y de honestidad consigo misma.
Priscila también destacó que se siente más tranquila tras dar este paso y que ahora enfocará su energía en otros proyectos personales y profesionales. Agregó que dará un empuje importante a su marca individual con La Fatshionista y a hábitos que le permitan priorizar su salud, como hacer ejercicio.
En el mismo mensaje, Priscila también reveló que se ha separado temporalmente de su pareja, Iván, y que sus planes de boda están pospuestos mientras ambos toman un tiempo para enfocarse en sí mismos.
Ambos llevaban poco más de dos años de relación formal, incluso viviendo juntos durante la misma cantidad de tiempo, por lo que esta segunda noticia alimenta aún más la sorpresa entre sus fans y la comunidad de "la copa".
Diana Wong, su compañera de proyecto y mejor amiga personal, le expresó directamente su apoyo. "Te amo con todo mi cora. Me emociona mucho lo que sigue con la Fatshionista y que salgas a romper madr3s como siempre!!!", escribió en el video publicado por Arias ayer 31 de diciembre.
"Seis de copas", podcast que ha ganado popularidad por su tono íntimo y reflexivo entre mujeres, continuará sin su participación, según aclararon sus compañeras Diana Wong, Fernanda Martín, Mónica Makaco, María Bolio y Marisol de la Fuente (Hola Sunshine), quienes le desearon éxito en esta nueva etapa.
"Sabemos que no será fácil continuar sin ella. Gracias, Pris, por todo lo que dejaste aquí, postearon sus amigas y compañeras en un comunicado en conjunto que agrega: "Seis de copas siempre buscará ser un lugar seguro para todas. Recuerden que nunca hemos sido seis... SOMOS UN CHINGO. Gracias por su apoyo".
La salida de Priscila Arias ha generado reacciones entre seguidores del programa, muchos de los cuales han expresado apoyo y reconocimiento por su franqueza al hablar sobre salud emocional y límites personales, no sin lamentar el hecho de que van a extrañar sus aportes y su personalidad dentro del grupo.