Chevez dedica emotiva canción a las madres en su día

-Cuéntenos de algún regaño que le ha quedado grabado y que ahora recuerda con mucho cariño

Siempre mi madre me recuerda esta anécdota de cuando yo estaba pequeño. Yo era muy travieso y me gustaba hacerle maldades a mi abuela y cada vez que ella estaba costurando, yo me iba sigilosamente sin que ella me viera y le presionaba el pedal de la máquina para asustarla, a lo que ella se enojaba y me daba mis nalgadas.... Ya en la noche que mi madre llegaba yo le ponía la queja de que mi abuela me había pegado y ella me preguntaba “¿por qué te pegó tu abuela?”, a lo que yo siempre le respondía: “por burro”.

-Quisiera enviarle un mensaje a las madres en su día

Gracias por aguantarnos, por luchar para que no nos falte nada, por tratar siempre que estemos impecables, por ayudarnos con cosas que no entendemos, por enseñarnos, por proveernos una sábana caliente donde podamos descansar, por hacernos esas comidas que nos gustan tanto, por educarnos, por corregirnos, por nunca abandonarnos, y sobre todo por siempre amarnos... ¡Feliz día madres hermosas!

El sencillo dedicado para las reinas del hogar se encuentra disponible Itunes, Spotify, Youtube, Deezer y Pandora.