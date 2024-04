Oposición cuestiona actitud dictatorial de Redondo sobre renuncia de Nasralla

El también aspirante presidencial sostuvo que “pueden inventarse los cuentos de hadas que se les ocurren, pueden querer justificarse con cualquier interpretación ridícula, absurda y estúpida como la de ayer, pero hay algo que no van a poder borrar y es que hay un precedente que se llama Elvin Santos”.

“Me desmarco totalmente de esta ilegalidad y me pongo del lado de la Constitución, la ley y lo correcto; le exijo a Libre que tome una postura y que diga si acompaña esta ilegalidad”, declaró.

“Un nuevo zarpazo a la democracia por los remedos de dictadores que manejan este país (refiriéndose a Redondo), el que coordina ilegalmente el Congreso Nacional no puede usurpar decisiones del pleno y mucho menos de la Sala de lo Constitucional”, agregó.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano , manifestó a EL HERALDO que “las opiniones legales en este Congreso no son vinculantes, no son sentencia, tampoco es ley y este tipo de opiniones emitidas por abogadosduchos que asesoran esta directiva dan lástima; se tenía que discutir en el pleno de diputados la renuncia presentada por el designado presidencial, Salvador Nasralla”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diputados de la oposición política salieron al paso y tildaron de dictatorial la actitud del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo al no darle el trámite legislativo a la renuncia del designado presidencial, Salvador Nasralla .

“Luis Redondo está irrespetando y violando el derecho de 127 diputados a pronunciarse y votar sobre la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla, está modificando los derechos constitucionales; ayer él impidió que el pleno de diputados se pronunciara y ese es un claro abuso de autoridad”, mencionó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.

Indicó que “lo que hizo Luis Redondo es gravísimo, estamos ante un hombre peligroso porque si actúa es una amenaza para el Estado de derecho y la democracia”.

De su lado, el legislador del Partido Liberal, Marlon Lara, advirtió que Honduras está en riesgo de perder tanto su democracia como el Estado de derecho por los abusos cometidos en el CN.

“Luis Redondo de nuevo ha vuelto a irrespetar la figura del pleno legislativo y se impone, amparándose en leguleyadas para no someter la renuncia de Salvador Nasralla. Es deber de la oposición hacer respetar nuestra Constitución”, destacó.

El parlamentario liberal, Mauricio Villeda, criticó que “la persona que asesoró a Luis Redondo en la decisión que tomó está creando un problema a nivel nacional y está más bien engrandeciendo a Salvador Nasralla; la autoridad máxima del Congreso es el pleno de diputados, no es el presidente ni la junta directiva y me parece que la sesión (de anoche y primeras horas de hoy) la dirección Luis XIV y no Luis Redondo”.