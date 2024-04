Salvador Nasralla llega al Congreso a exigir que acepten su renuncia: “Yo puse a Libre y yo lo quitaré”

“¿A qué le tienen miedo? La semana pasada todos dijeron que me había tardado en presentar la renuncia y ahora ¿no es que me había tardado?”, cuestionó el funcionario.

“Ellos se llenaron la boca diciendo que aceptarían mi renuncia de forma inmediata y que mucho me había tardado, ahora que la presenté no la quieren aceptar porque saben que les vamos a ganar”, reiteró.

“Pueblo hondureño, ellos saben que no existe ningún impedimento legal para que este servidor pueda participar en el próximo proceso electoral como su candidato presidencial al haber interpuesto mi renuncia. No dejemos que una vez más nos quiten nuestro futuro”, dijo a los medios.

“Pueblo hondureño yo sí cumplo, no soy perfecto y también he cometido errores como aliarme con ellos en 2021, pero no tengo miedo de pedirles perdón por haber apoyado en su momento a quien no debía, a mí también me engañaron como a muchos de ustedes”, afirmó.