Jhosy Toscano: “Libre le tiene miedo a Nasralla”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, explicó que no les dan palabra porque no el oficialismo no quiere la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial.

“Tenemos una moción de orden firmada por más de 65 diputados que solicitan la lectura de la renuncia de Salvador Nasralla”, explicó Toscano.

Sin embargo argumentó que “Libre no quiere dar la palabra porque no le quieren dar a Salvador la oportunidad que participe en las elecciones porque le tienen miedo”.

El jefe de bancada explicó que la renuncia de Nasralla pasará por una comisión.

“Hay que recordar que con votos del PSH también se le dio la renuncia a Rixi Moncada a Beatriz Valle y a otros diputados, dejaron su curul se convirtieron en mis otros y no pasó por ninguna comisión ”, recordó el congresista.

“Hoy porque es Salvador Nasralla se le niega darle trámite a esta renuncia”.

Previo a estas declaraciones, la bancada del PSH protestó para exigir la palabra para tratar la renuncia del designado.