Que Luis Redondo no someta renuncia de Naralla es ilegal, aseguran expertos

“El Artículo 205, #12 de la Constitución, le dice que él debe someter la renuncia a discusión de la cámara legislativa, de los diputados y no es una potestad del presidente del Congreso decidir si la somete o no”, detalló.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , justificada con un extenso análisis jurídico del por qué no someterá al pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla , ha sido sumamente cuestionada por políticos y especialistas en el tema.

Agrega, que “el argumento que él establece para poder decir que es violatorio de la Constitución su renuncia no es correcto tampoco, él no tiene capacidad de poder hacer esa interpretación ni la facultad porque no se la da la Constitución”.

Asegura que “la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla no es violatoria de la Constitución, porque la constitución permite que él pueda renunciar y además, él nunca ha sido designado como presidente en funciones por parte de la presidenta Xiomara Castro, por lo que tiene la vía libre para renunciar”.

A criterio del profesional del derecho, Redondo “está actuando de forma emocional, de forma personal y eso es incorrecto porque traslada un problema político al ámbito personal”. “Está faltando a sus funciones con sus acciones, es una acción ilegal”.

“Además, esa interpretación no tiene ni pies ni cabeza”, finalizó.