  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Larga fila en Sol Centro del Estadio Nacional refleja emoción por la gran final

Aficionados hacen una larga fila en Sol Centro, sector designado para las butacas, mostrando la pasión y expectativa por la gran final. El ambiente previo al partido se llena de emoción mientras los hinchas esperan ingresar al estadio.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:01
El Heraldo Videos