Histórico motorista del Olimpia, Celestino Baquedano, busca su copa 27

Celestino Baquedano, veterano del Olimpia, continúa su legado en el club mientras busca conquistar su copa 27. Con décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente para jugadores y aficionados, simbolizando pasión, dedicación y amor por los colores merengues.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:01
El Heraldo Videos