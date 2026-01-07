Captura Nicolás Maduro
Multimedia
Videos
Histórico motorista del Olimpia, Celestino Baquedano, busca su copa 27
Celestino Baquedano, veterano del Olimpia, continúa su legado en el club mientras busca conquistar su copa 27. Con décadas de trayectoria, se ha convertido en un referente para jugadores y aficionados, simbolizando pasión, dedicación y amor por los colores merengues.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 18:01
El Heraldo Videos
Videos
Histórico motorista del Olimpia, Celestino Baquedano, busca su copa 27
Redacción El Heraldo
Videos
Llegada de La Ultra Fiel al estadio para apoyar al Viejo León
Redacción El Heraldo
Videos
Larga fila en Sol Centro del Estadio Nacional refleja emoción por la gran final
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Gabinete de Asfura toma forma: cambios en cancillería con nuevas figuras en el gobierno
Jefry Sánchez
Videos deportes
Yustin Arboleda, la figura clave que puede definir la final entre Olimpia y Marathón
Erlin Varela
Videos deportes
La pasión de los aficionados prende fuego en la antesala de la final Olimpia-Marathón
Carlos Castellanos
Videos deportes
Desde Virginia a Tegucigalpa: Danny revive la emoción de una final de Olimpia tras 29 años
Erlin Varela
Videos deportes
Hinchas del Marathón llegan desde Ocotepeque confiando en la décima copa
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Aficionados olimpistas crean ambiente único en las afueras del Estadio Nacional
Carlos Castellanos
Videos deportes
Viaje histórico de los hinchas de Tela para presenciar al León
Erlin Varela
Videos deportes
Campeón se roba las miradas previo a la final Marathón vs. Olimpia
Carlos Castellanos
Videos
Avanzan trabajos en el Estadio Nacional previo a la final del fútbol hondureño
Redacción El Heraldo