Canciller sobre renuncia de Nasralla: “Si no aporta nada está bien que se le acepte”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque dijo que no dictaría las pautas sobre qué hacer al Congreso Nacional (CN), el canciller Eduardo Enrique Reina consideró que el Poder Legislativo debería aceptar la renuncia de Salvador Nasralla si este ya no quiere estar en el gobierno.

El plenipotenciario estuvo junto a la presidenta Xiomara Castro en la recepción de cartas credenciales de siete embajadores y al final del evento fue consultado por la situación del líder del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Reina inició diciendo que “realmente es un tema político, en el caso nuestro de parte del gobierno pues la presidenta Xiomara Castro fue clara con los funcionarios de gobierno que el que quisiera seguir apoyando en el gobierno que lo haga desde el gobierno y el que quiera estar en política que vaya a la política. Han presentado su renuncia los que quieren estar en política”.

Reina aclaró que queda en manos del Congreso atender la renuncia de Nasralla, sin referirse a lo hecho por Luis Redondo al no someter a votación la solicitud.

“Dependerá del Congreso recibirla, ya no me compete a mí decir lo que haga el Congreso, si él se quiere ir pues tiene el derecho de que salga ya del gobierno porque no aportaba nada más que críticas, si no quiere estar en el gobierno pues que no esté”.

¿Debe Luis Redondo someter a votación la renuncia? Se le preguntó, por lo que contestó que “ya depende de ellos y es una prioridad del Congreso, pero si alguien no quiere estar en algo tiene su derecho a irse y más si no aporta nada pues está bien, que se le acepte”.