Congresistas demócratas condenan indulto a JOH: "lustra la hipocresía y corrupción que caracterizan" a Trump

Washington, Estados Unidos.- Los congresistas demócratas Gegrory Meeks, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y Joaquín Castro, miembro del comité del Congreso de los Estados Unido para el hemisferio occidental, presentaron una resolución para condenar el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión. Meeks y Castro alegaron que la decisión del mandatario estadounidense muestra su "hipocresía y corrupción" que caracterizan su administración. “Mientras la administración Trump lleva a cabo su temerario incremento militar y posibles crímenes de guerra en el Hemisferio Occidental bajo el pretexto de evitar que las drogas ingresen a nuestro país, el indulto de Trump a Juan Orlando Hernández —un verdadero narcotraficante condenado que inundó comunidades estadounidenses con 400 toneladas de cocaína— ilustra la hipocresía y corrupción que caracterizan a esta administración", indicaron los también abogados.

"Además, demuestra que el verdadero objetivo de la administración con su expansión militar y ataques letales tiene menos que ver con las drogas y más con amenazar con una guerra imprudente y abierta con Nicolás Maduro de Venezuela", manifestaron. Añadieron: “El presidente Trump les debe una explicación a las familias afectadas por la conspiración de narcotráfico de Hernández, y al pueblo estadounidense, sobre por qué indultó a alguien que declaró que su objetivo era ‘meterles las drogas por la nariz a los gringos’". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los demócratas pidieron a los demás congresistas a unirse a la condena de esa "ilegalidad y examinar los vínculos corruptos de Trump con una creciente lista de personas indultadas". "Pero una cosa es absolutamente clara: Trump no está actuando en beneficio de los estadounidenses”, afirmaron los congresistas. Lea aquí la resolución presentada

El pasado 28 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales, el presidente Trump anunció que indultaría al exmandatario hondureño, quien enfrentaba una pena de 45 años por tres delitos relacionados con el narcotráfico. El estadounidense afirmó que Juan Orlando Hernández había sido una víctima de la administración Biden-Harris y que su caso fue una "cacería de brujas".