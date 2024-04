Gustavo Solórzano sobre análisis de Luis Redondo: “Es un exceso de poder”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, aseguró que lo ocurrido dentro del Congreso Nacional la noche del miércoles 24 de abril fue “un exceso de poder” y hace un llamado a la reflexión.

“Lo que ocurrió ayer es un exceso de poder, por lo que hacemos un respetuoso llamado a la reflexión para evitar un conflicto político bajo argumentos jurídicos que no encuentran razón lógica que le sustente”, escribió el profesional del derecho alegando que el análisis jurídico que leyó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no está fundamentado.

Agregó que “los conflictos políticos solo afectan a la población en general y provoca un clima de incertidumbre que daña aún más a la debilitada institucionalidad hondureña”.

Asimismo, el togado comentó que “el análisis jurídico que se leyó pudo servir para debate, pero no para negar el derecho a los diputados a deliberar sobre la decisión de aceptar o no la renuncia del designado presidencial”.

“El análisis leído se concentra en hacer un análisis interpretativo sobre si el señor Salvador Nasralla ha ejercicio la titularidad del ejecutivo y si eso lo habilita o inhabilita para ser candidato o presidente de la república, lo cual en este momento es un hecho incierto, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) a un no convoca a elecciones de conformidad con la Constitución y la ley, siendo este el órgano que en su momento debe de analizar los requisitos o inhabilidades para ser candidato a cargos de elección popular y no el Congreso Nacional de la República quien se debió limitar a conocer o no de la renuncia y ser sometido a votación de los 128 diputados”, continúa explicando Solórzano.

“Sobre lo ocurrido ayer no cierra el debate en el Congreso Nacional y se debe de considerar en la agenda legislativa la renuncia del designado presidencial, siendo los 128 diputados quienes deben de decidir sobre la admisión o no de la renuncia, ya que la opinión emitida es ilustrativa y el intérprete último de la Constitución es la Sala de lo Constitucional y no quien ejerza la presidencia del Congreso Nacional o este último en pleno”, aseveró.