Inversionistas de Koriun en Juticalpa exigen respuestas: "No le estamos pidiendo nada regalado"

"Solo hablan de elecciones, pero del dinero que nos corresponde de Koriun, no dan notificación dónde está y exigimos a la señora presidenta que nos regresen nuestro dinero", piden los inversionistas.

"Aquí estamos reunidos este grupo de personas que con sacrificio venimos aquí a protestar, porque hemos visto que el gobierno no nos da respuesta", aseguró uno de los protestantes.

Aseguran que "no le estamos pidiendo dinero regalado, es dinero de todo este grupo de personas aquí reunidos y lo exigimos, queremos respuestas".

"Qué nos digan dónde está el dinero y si no vamos a ir al Congreso Nacional a que nos escuchen, porque nosotros queremos respuestas, queremos nuestro dinero, es dinero propio, es dinero que nos cuesta, porque hay mucha gente que empeñó sus casas, vendió sus animales, sacó préstamos y cómo es posible que esa gente va a quedar a la deriva, el gobierno que se ponga la mano en la conciencia, porque lo que exigimos no es mucho, no es dinero de lavado de activos", reafirmaron.

Afirmaron que las protestas seguirán al menos hasta el medio día de este viernes, o hasta que las autoridades les den una respuesta.

Cabe mencionar que la protesta inició cerrado el paso entre la Juticalpa y Tegucigalpa, pero luego de dialogar con las autoridades llegaron a un acuerdo de dejar la vía libre.