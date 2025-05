Finanzas aclara que no hay fondos para pagar a socios de Koriun

El funcionario explicó que el Congreso Nacional (CN) debe hacer ciertas reformas en el presupuesto general, de lo contrario no podrán disponer de fondos para este fin.

Tegucigalpa, Honduras.- Christian Duarte , ministro de Finanzas , aclaró que actualmente no tienen vía legal para pagarle a socios de Koriun Inversiones que no logren recuperar su dinero.

"Nosotros con las leyes actuales no podemos hacer ese pago, si a mí me preguntan si las reformas en las disposiciones eran para eso yo respondo taxativamente que no es para eso", dijo.

Duarte añadió que "el Congreso es un poder del Estado que legisla y emite leyes y determina cuál es el ámbito de acción de cualquier funcionario público".

El titular de Finanzas enfatizó que sin una reforma, no podrán disponer de fondos y estos también deben ser identificados en el presupuesto general de la República.

"La única alternativa sería que el Congreso Nacional ordene buscar los fondos con el presupuesto actual. Ninguna institución pública está habilitada para pagar esa supuesta deuda, es decir, no existe presupuesto para eso", apuntó.

Este viernes 23 de mayo se celebrará una audiencia para revisión de medidas contra Kefi Gavarrete, esposa de Iván Velásquez, representante legal de Koriun.

La pareja se encuentra con auto de formal procesamiento y en el caso de Gavarrete se detalló que se encuentra en estado de gestación.