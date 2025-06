Nasry Asfura: "Ni me pinto, ni me pongo bótox, soy realidad"

"Soy el mismo de siempre, lo que pasa es que soy una persona que no me dedico a estar gritando, ¿de qué sirve que les diga son inoperantes, que no trabajan, que no resuelven, que no hay medicinas, si la gente los dice todos los días? Ya está cansada la gente de oírlo", dijo.

Seguidamente, apuntó que como político se debe tener un compromiso con las personas que le dieron el voto, dejando de lado cuestiones superficiales como la apariencia física. En lugar de ello, señala que hay que enfocarse en generar en resolver problemas.

"Esto no es si me voy a ver bonito o no, si tengo canas o no, me las pinto o no, si uso bótox y no me miro joven. Esto no se trata de eso, se trata de trabajar y servir y buscar soluciones a la gente. La gente tiene problemas, hay que ayudarle. Están sufriendo en hospitales, en todos lados. Necesitamos oportunidades de trabajo", exclamó Asfura.