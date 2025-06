Partido Nacional acusa a Libre de usurpar curules para abrir sesión y aprobar leyes

La sesión legislativa inició únicamente con miembros de Libre y del Partido Salvador de Honduras (PSH), por lo que pronto los diputados nacionalistas ingresaron al Hemiciclo a ocupar sus respectivos lugares, pero no lo hicieron los del Partido Liberal. El quórum finalmente fue de 105 diputados.

Ante los medios de comunicación, Rivera aseguró que Libre pretendía que el presupuesto para las elecciones generales se aprobara de forma ilegal para que así no pudieran celebrarse los comicios. "Si no entramos nosotros, hubiese sido una aprobación ilegal que ponía en riesgo las elecciones del 30 de noviembre", dijo.

El Poder Legislativo finalmente aprobó el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual asciende a los 1,737,500 lempiras.

Tomás Zambrano aclaró que están a favor de la aprobación del presupuesto electoral, pero rechazan que en la acta se incluya la aprobación de los tres préstamos suscritos con la Corporación Andino de Fomento (CAF), los cuales equivalen a unos cinco mil millones de lempiras.

"Hemos dicho claro también que no vamos a acompañar el acta si mezclan el CAF con el presupuesto de elecciones. Cuando se discuta el acta en su momento, vamos a pedir la palabra, vamos a pedir consideraciones de que en esta acta no se incorporen estos temas del CAF para que la aprobación no tenga vicios de nulidad y así la oposición pudiera acompañar", declaró Zambrano.

Redondo envió la sanción y publicación al Diario Oficial La Gaceta de los millonarios préstamos sin que el acta de la sesión legislativa fuera ratificada.