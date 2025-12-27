Doña María Castro lucha por su vida; su familia requiere apoyo económico urgente

Tegucigalpa, Honduras.- La vida a veces nos enfrenta a pruebas inesperadas y hoy Flavia Leonela Amador pide un granito de arena para su madre, María Castro, de 80 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular que puso en riesgo su vida el pasado viernes 26 de diciembre.

Doña María llegó prácticamente sin signos vitales desde Ojojona al Centro Médico Hondureño, donde el equipo médico actuó de inmediato para lograr salvarle la vida.

“Ayer a las 11:00 de la mañana mi madre fue sometida a una operación de emergencia para colocarle una válvula que drene el líquido acumulado en su cerebro, un procedimiento delicado debido a su edad”, narró con tristeza su hija Flavia Amador.

La entrevistada dijo a EL HERALDO que debido a que no se pudo retirar todo el coágulo de sangre, doña María depende ahora de un tratamiento que limpia su cerebro poco a poco, mediante un medicamento que ayuda a absorber y deshacer la sangre acumulada de manera natural.

Sin embargo, los gastos médicos son elevados y la familia enfrenta una situación económica complicada. Entre cirugía, hospitalización y medicación diaria, se estima un costo total de 200 mil lempiras, cifra que supera las posibilidades de su hija Flavia y demás familia.