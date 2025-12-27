Lluvias débiles afectarán el suroccidente a Honduras este domingo 28 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.-Una vaguada en superficie, combinada con el transporte de humedad desde el mar Caribe, marcará las condiciones climáticas de este domingo 28 de diciembre en Honduras.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa en la región Suroccidental del territorio nacional.

Se esperan precipitaciones débiles y aisladas en las regiones occidental, central y oriental, sin que se generalicen durante la jornada dominical.

En contraste, la región sur mantendrá condiciones secas y estables, según el informe meteorológico divulgado para este día.