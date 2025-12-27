Lluvias débiles afectarán el suroccidente a Honduras este domingo 28 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.-Una vaguada en superficie, combinada con el transporte de humedad desde el mar Caribe, marcará las condiciones climáticas de este domingo 28 de diciembre en Honduras.
De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno favorecerá la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados y de forma dispersa en la región Suroccidental del territorio nacional.
Se esperan precipitaciones débiles y aisladas en las regiones occidental, central y oriental, sin que se generalicen durante la jornada dominical.
En contraste, la región sur mantendrá condiciones secas y estables, según el informe meteorológico divulgado para este día.
“Vaguada en superficie y transporte de humedad proveniente desde el Mar Caribe es el territorio nacional, estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos sobre la región suroccidental”, explicó José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.
El comportamiento del mar se mantendrá sin cambios significativos, con oleajes de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 25 C° y una mínima de 16 C°, mientras que en la región Central se esperan valores de hasta 28 C° y mínimos de 16 C°.
La región Norte alcanzará una temperatura máxima de 28 C° y mínima de 22 C°, en tanto que la región Oriental reportará máximas de 28 C° y mínimas de 18 C°.
Para la región Sur se pronostica el ambiente más caluroso del país, con una temperatura máxima de 34 C° y mínima de 23 C°, mientras que la región Occidental oscilará entre 24 C° de máxima y 12 C° de mínima, detalló Pavón.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).