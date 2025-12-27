Ebal Díaz afirma que dará su versión de las acusaciones cuando "el familión se vaya"

Ebal Díaz, exministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, afirmó que “cuando el familión que ya se va deje de controlar la narrativa mediática a través de los recursos inmensos del Estado”, él contará su versión de las acusaciones en su contra.
En una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X, Díaz afirmó que todas sus acciones se realizaron “dentro del marco legal” y que, hasta ahora, no existe evidencia que lo vincule directamente con los hechos que se le atribuyen.
El exfuncionario aseguró que los señalamientos en su contra forman parte de una persecución de carácter político, y sostuvo que presentará su versión detallada “cuando el familión que ya se va deje de controlar la narrativa mediática a través de los recursos inmensos del Estado”.
Díaz también manifestó que ha enfrentado una lucha desigual frente al poder estatal, señalando directamente al Ministerio Público como instrumento de presión política en su contra.
El exministro se encuentra fuera del país desde días después de que inició el gobierno de Xiomara Castro en 2021, viajando hacia Nicaragua, lugar donde permanece y desde donde ha venido respondiendo a las acusaciones.
En sus mensajes, Díaz negó tener responsabilidad administrativa directa sobre los proyectos señalados por presuntas irregularidades e indicó que las autoridades habrían llegado a acuerdos con quienes sí estaban a cargo de esas iniciativas.
Analistas legales y sectores políticos han insistido en que todas las denuncias de corrupción deben investigarse a fondo, sin distinción de personas ni cargos, especialmente en medio de un contexto de transición política en Honduras.
Las acusaciones contra Díaz están vinculadas a investigaciones sobre proyectos como las denominadas “casas contenedores” y desvíos de recursos públicos, temas que han sido objeto de denuncias en distintos medios y por parte de autoridades actuales.
Incluso, investigaciones previas han señalado que las cuentas bancarias de Díaz y de otro exministro vinculado, Ricardo Leonel Cardona, fueron aseguradas por las autoridades como parte de medidas precautorias en estas investigaciones.
Por ahora, Díaz insiste en su inocencia y recalca que presentará una explicación detallada de su gestión en el momento que considere apropiado, reforzando que no se ha presentado evidencia concreta que lo incrimine hasta la fecha.