Tres préstamos con la CAF por $190 millones traban al Congreso Nacional

El proyecto enviado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por un monto de 1,737 millones de lempiras , fue ingresado al Legislativo pero no ha sido sometido a debate debido a que la directiva no ha cerrado el acta legislativa que contiene los préstamos.

En su opinión, el jurista considera que la oposición no ha hecho nada por detener las ilegalidades que ha cometido el oficialismo, un partido que no quiere entender la legalidad ni la Constitución.

“No sos el dueño del debate. Gracias a una ilegalidad, sos el moderador del debate pero nada más. La máxima autoridad del Congreso es el pleno, no es quien preside”, recalcó el diputado Cálix.



Aseveró que “según el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las mociones de orden se presentan con la venia del pleno, no con la tuya. La CAF es ilegal.Por eso no podemos votar para ratificar esa acta. Si vos creés que no es necesario ratificar las actas, mandá a sancionar y a publicar esa acta que contiene una ilegalidad, y veremos cómo te va después. No se te olvide que solo te quedan siete meses. Después de enero, el manto de impunidad en el que te estás cubriendo ahorita, no lo tendrás más”, declaró.



Redondo la había reprogramado para las 7:00 de la noche la sesión, no obstante, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, informó que la misma sería suspendida y que se había logrado un acuerdo político con la oposición para aprobar el martes 3 de junio el presupuesto electoral, dejando en el aire la ratificación del acta anterior que contiene los millonarios endeudamientos con la CAF.