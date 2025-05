Tomás Zambrano afirma que Libre no tiene forma de ganar elecciones legítimamente

Sobre la pretensión de Libre , agregó: "Querían establecer que no va a haber presupuesto si no se aprobaba en el acta los préstamos del CAF y en palabras sencillas eso era".

El diputado nacionalista por Valle también mencionó que "recibimos dos amenazas nuevas, una que iban a inhabilitar a los diputados nacionalistas y liberales que no ingresamos al hemiciclo y lo otro era que si no nos presentábamos a la sesión de la noche iban a usurpar los curules del Partido Nacional y Liberal con diputados suplentes de Libre".

Finalmente indicó que el Partido Nacional no tiene intensiones de entorpecer las elecciones de noviembre, algo que sí buscan en Libre.

"El Partido Nacional le apuesta a la aprobación del presupuesto para elecciones general, ¿en qué cabeza cabe que la oposición no quiere elecciones? El único partido que le conviene no llevar a cabo las elecciones es a Libre porque no tienen posibilidad de ganar de manera legítima, Libre es el que gana al boicotear el proceso", puntualizó.

Previo a la sesión de este 28 de mayo se registraron agresiones físicas entre congresistas del Partido Liberal y Libre.