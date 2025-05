Exempleada de Sean Combs habla sobre abusos físicos y sexuales que sufrió

"Me penetró. Me quedé congelada, no reaccioné", relató la víctima, que afirmó entre sollozos que estaba "aterrorizada, confundida, avergonzada y asustada".

Más allá de las agresiones sexuales, la exempleada de Combs aseguró que él la insultaba, le decía que era "incompetente" y "estúpida" y amenazaba con dejarla sin trabajo.

En muchas ocasiones, incidió, el rapero le tiró objetos, como un ordenador, un teléfono o un plato de espaguetis: "Me ha tirado un cubo de hielo en la cabeza, me ha empujado contra la pared y me ha tirado a una piscina", contó, según informa The Wall Street Journal.

Por otro lado, Mia ahondó en la relación de Combs con la cantante Cassie Ventura -que testificó hace dos semanas en el juicio- y los maratones sexuales o 'freak offs' en los que el artista presuntamente le obligaba a participar.

En concreto, la exasistente aseguró que en varias ocasiones preparó las habitaciones de hotel en las que tenían lugar dichos encuentros y que, cuando estos acababan, tenía que limpiar.