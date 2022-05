Ruth Díaz, dedicada madre que sazona el sueño de Isaac Castillo, nueva joya del Marathón

“Yo andaba con él en todos los partidos y como eso es lo que a él le apasionaba, pues a mí igual, siempre me ha gustado el fútbol también y me apasionaba andar con él, andarlo apoyando, tanto como en la escuela, porque en la escuela Presentación Centeno siempre apoyan bastante al fútbol, entonces siempre ha participado en varios torneos, entonces apoyaba a la escuela con los maestros y me tocaba andar peleando departamentales junto con la escuela y habían varios jugadores que sobresalían ahí en la escuela y salió campeón varias veces”, contó.

“Cuando él lo vio se quedó admirado de verlo como él jugaba, el profe Christian Caballero se admiró de verlo jugar y me dice: ‘¿Él nunca había jugado en ningún equipo?’, no le dije yo, es primera vez que lo traigo aquí a Marathón, entonces me dijo: ‘Muy bueno’, y ya ahí comenzó a jugar con la U-8, solo jugó unos días porque en ese mismo año recuerdo que comenzaba la liga, lo metieron de un solo a la U-10, no participó en la U-8, sino que lo puso en la U-10 de un solo, ahí estuvo tres torneos y fueron campeones también”, añadió doña Ruth.

“Ya cuando tenía menos de 7 años lo llevé al Marathón, yo le dije al profe que yo miraba talento en él y quería que lo pusiera para ver si se adaptaba a jugar ahí y me dijo el profe: ‘Dejémelo y se lo vamos a ver para ver si él tiene el talento y si no aquí va a aprender también”, recordó.

“Siempre le he dicho que tiene que llevar las dos cosas a la vez, tanto el estudio como el fútbol, pero también le he dicho: ‘Vos sabes que la carrera de los jugadores a veces es corta, a veces es larga pero igual tenés que estudiar porque ya se termina la carrera ya tenés un estudio que te respalda también’”, añadió resaltando la importancia de seguir adelante en el plano académico.

“Cuando él estaba pequeño no le gustaba mucho el estudio, pues yo siempre estaba ahí en la escuela pendiente para que no fuera a perder los años y para que él estudiara. Ahorita vamos a ver como hacemos con lo del estudio porque le digo yo que igual, tiene que graduarse, le digo yo: ‘Tenés que graduarte porque no te podes quedar así, y ya cumpliste tu sueño. Ya se me cumplió el primero pero yo quiero verte graduado también’, indicó.

Ante el recuerdo de la importancia de los estudios, Díaz reveló que a su hijo no le gustaba mucho esta actividad, sin embargo, ella siempre ha velado para que su hijo no pierda ningún año académico y que en este momento esté muy cerca de culminar la secundaria, aunque reconoció que esto se ha vuelto un poco más complicado luego de su ascenso al primer equipo del Marathón.

“A veces le ayudo en el negocio cuando ella me necesita o cuando a veces yo me vengo de entreno yo me voy para donde ella y así. La verdad que siempre me han dicho eso que más que todo el estudio y si quiero jugar siempre el fútbol al lado”, declaró Isaac Castillo, recordando a la vez que su mamá le ha inculcado desde muy pequeño la importancia de recibir el pan del saber.

“Siempre me ha ayudado. Si usted llega al negocio ahí lo va a ver. A veces no está ahí porque viene cansado de los entrenos pero la mayoría de las veces ahí está en el negocio. Cualquier mandado, cualquier cosa que ocupe yo lo llamo a él y me ayuda con eso”, indicó la orgullosa madre.

El amor de la familia Castillo Díaz por el Marathón surgió una vez Isaac se enfundó la camiseta Verdolaga por primera vez en las divisiones menores del Monstruo.

Según contó doña Ruth, desde que Isaac estaba muy pequeño a él le gustaba ir al estadio y que le compraban la camiseta para alentar a los Panzas Verdes.

La pasión por el fútbol y por el Monstruo Verde llegó hasta tal nivel que la joven promesa del fútbol hondureño en algún punto de su infancia le dijo a su progenitora que quería jugar así como los jugadores que se miraban en la televisión, a lo que doña Ruth solamente le decía: “Hijo un día así va a jugar usted”. Fue en ese momento en donde se comenzó a sazonar el primer sueño de la admirable mamá; ver a su hijo brillar en el fútbol hondureño.

“Comencé a averiguar si había alguna academia y estaba la del Real España, estaba la del Marathón y me decían que había del Platense. Yo le digo al papá que me gustaba la del Marathón, a parte de que nos queda cerca, es accesible a nosotros para movernos, entonces le dije que lo iba a llevar ahí al Marathón, a parte de que había otro niño que él iba a Marathón también, entonces comenzamos a ir, lo comencé a llevar, a él le gustaba entrenar, entrenaban lunes, miércoles y viernes”, detalló.

Durante ese camino que iniciaría en la U-10 Verdolaga de manera anticipada, doña Ruth recuerda las veces que su hijo le mencionaba lo mucho que deseaba ser jugador profesional, por lo que siempre le decía frases muy importantes como: “Usted tiene que esmerarse todos los días y para eso usted tiene que ir todos los días a los entrenos y siempre hacer caso a lo que el técnico diga aunque a usted no le parezca, pero el técnico es el que manda”. “Sí mamá, yo voy a ser jugador profesional, primeramente Dios yo voy a jugar ahí en Marathón”, le respondía un seguro de sí mismo Isaac Castillo.

Mientras continuaba con su conversación con EL HERALDO, a la memoria de doña Ruth se vino el día en que fue a ver un partido ya de la U-14 del Marathón en el Yankel Rosenthal, en donde un muy ilusionado Isaac le dijo: “Mira mamá, aquí voy a meter muchos goles”.

“Recuerdo cuando él jugó en la U-14, como los partidos se hacían en el Yankel Rosenthal, se jugaban las ligas menores, jugaba la U-14, entonces ese día jugaron ahí en el Yankel, cuando llegábamos ahí siempre me decía: ‘Mira mamá, aquí voy a meter muchos goles’. ‘Primeramente Dios, Él le va a cumplir el deseo’, le decía yo”, recordó.

Sin imaginarlo, las palabras de Castillo comenzarían a hacerse realidad poco tiempo después.

Aquel niño que estuvo como recogepelotas en aquella calurosa tarde en la que el Marathón acabó con una sequía de nueve años sin ser campeón tras derrotar por penales al Motagua en la final del Torneo Clausura 2018 tendría su gran oportunidad con el Monstruo Verde luego de que Martín “Tato” García decidiera incluirlo en la lista de convocados para el partido de ida de la fase previa de la Liga Concacaf ante el Diriangén de Nicaragua.

La madre del futbolista, que esa noche estaba a punto de hacer realidad su sueño de vestir la camiseta del Verde, comentó que no se esperaba que el técnico uruguayo lo fuera a tomar en cuenta para tan decisivo compromiso, recordando además la alegría que le representó tan importante momento por el que estuvo trabajando durante muchos años en la venta de comida en el populoso barrio Cabañas.

“Para mí fue algo que no me esperaba en ese momento, no me lo esperaba, para mí fue una gran alegría. No me esperaba que tan rápido se cumpliera ese sueño de verlo a él porque a mí el profe siempre me decía que tenía el talento y las condiciones y no fue fácil llegar a donde él está pero como le digo yo a él que todo sacrificio tiene su recompensa”, declaró.

Por su parte, Isaac Castillo contó a EL HERALDO con lujo de detalles como fue ese momento en que le informaron que su sueño estaba por hacerse realidad de la mano de un “Tato” García que desde que asumió las riendas del Marathón demostró que confiaba mucho en él.

“Primero fue que estaba en reservas, después del torneo de la Fenafuth que hubo, entonces me mandaron un mensaje, un utilero, que yo me llevo bien con los utileros y todo, me mandó un mensaje y me dijo que había una lista, que algunos de reserva iban para primera y entonces yo le dije: ‘No, no me han dicho nada, pueda ser que no estoy’, entonces me dijo él que preguntara y le pregunté al profe Pineda y le dije: ‘Profe, ¿es verdad que hay una lista? ¿Quería saber si está mi nombre?’, me dijo que sí y que llegara al día siguiente con el primer equipo”, relató.

“Cuando el ‘Tato’ llegó habló conmigo, me preguntó si ya había debutado en primera y en reservas, le dije que no, que oficialmente nunca debuté y pues desde un principio en los partidos amistosos me metía en el segundo equipo, en el segundo tiempo y poco a poco me iba metiendo en el primer equipo y ya después en el primer partido amistoso que tuvimos él habló conmigo, me llamó a parte y me preguntó cómo me sentía y yo le dije que bien, que estaba con confianza con el grupo y con ellos, me preguntó si tenía pasaporte y yo le dije que sí y me dijo: ‘Bueno, te voy a llevar a Nicaragua. ¿Estás listo para jugar?’, entonces yo le dije que sí. Desde ese momento siempre con confianza me dijo, siempre el apoyo del cuerpo técnico, más que agradecido”, recordó un emocionado Castillo.

Luego de tan trascendental noticia, madre e hijo tuvieron una emocionante llamada a pesar de que doña Ruth tuviera que atender a los clientes que visitaban su negocio, sin embargo, la ocasión lo ameritaba, pero había una sorpresa más a parte de la tan anhelada convocatoria con el primer equipo, y esa era la titularidad en Nicaragua.

Doña Ruth recuerda que mientras se encontraba en su negocio (atendiendo como suele hacerlo de lunes a sábado) recibió la llamada de Isaac, quien muy emocionado le contó que sería titular esa noche en Managua, por lo que durante la videollamada ambos no contuvieron las lágrimas de la emoción, pero a la vez hubo tiempo para que la madre apasionada por el fútbol le diera unos consejos en su primera noche como futbolista profesional.

“Cuando él me llama y me dice: ‘Mamá, voy en lista. Voy de titular’, entonces yo le dije: ‘Si el profe lo tomó en cuenta es porque él ha visto sus condiciones. Pues vamos a ponerle y usted a hacer su trabajo a hacer lo que usted sabe hacer. Si cinco minutos lo ponen a jugar esos cinco minutos los va a jugar al 100’, entonces ya él llorando, tengo una foto, yo le tomé una captura a él (recuerda con una sonrisa) donde estamos hablando por videollamada, yo en mi negocio y él en Nicaragua. Estaba llorando porque yo me puse a orar por él, porque ellos ya se iban a ir para el estadio”, contó a EL HERALDO la madre del futbolista de Marathón.

Isaac por su parte recordó que en ese momento que se sentía nervioso por no estar con su mamá, quien desde que estaba en las juveniles estaba presente en las gradas para apoyarlo, sin embargo, resaltó la importancia de las palabras que le dio el “Tato” García previo al partido internacional, llenándolo de confianza y permitiéndole desempeñarse al 100%.

“El profe me dijo que con el transcurso del partido se me iban a quitar los nervios y así fue, al ritmo del partido se me quitó”, dijo Castillo.

Luego de esa noche en donde el Monstruo se impuso 0-1 al Diriangén en Managua, la vida para Isaac Castillo y su madre cambió, pues doña Ruth dice que ahora a cualquier lugar que va le dicen: “¡Ahí va la mamá de Isaac Castillo”, lo cual le produce mucho orgullo al ver lo que ha logrado su hijo con apenas 18 años de edad y todo un futuro aún por delante.