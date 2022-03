Los motivos por los que “Tato” García renunció a ser director técnico de Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Aunque luchó por tener un equipo estable, no lo logró y es parte de las razones por las que “Tato” García renunció el pasado lunes a la dirección técnica de Marathón.



Después de 10 jornadas disputadas, “Tato” consiguió 13 puntos con los sampedranos, seis menos del primer lugar que ocupa Olimpia.



Aunque la situación no estaba del todo mal, el uruguayo determinó separarse del club y en su despedida aclaró las razones.



“Todo pensando en el club, en Marathón porque desde el primer día que llegamos la prioridad siempre fue la institución. Yo viniendo de la vereda de enfrente me trataron como uno más desde que llegué y eso le doy mucho valor. No era fácil el paso del Real España a Marathón y me hicieron sentir como si tuviera 10 años en el club”, dijo en la rueda de prensa que oficializó su dimisión.

“Nosotros nos pusimos un objetivo como cuerpo técnico después de las cuatro derrotas, era poder enlazar dos o tres victorias para tener ese envión anímico”, explicó.



”Sufrimos cuatro derrotas duras, alguna que capaz, con errores arbitrales que costaron caro, hoy estamos sextos, pero queda montón de partidos todavía, así que pensamos que era el momento justo para dar un paso al costado, que los futbolistas y la junta directiva se liberen”, agregó a su lista de las razones de la renuncia.



Entre tanto, la directiva determinó, hace unas jornadas, seguir apoyando a “Tato”, pero su decisión de marcharse ya estaba tomada.



Por lo tanto, Marathón ya presentó a Manuel Keosseián como nuevo estratega del conjunto esmeralda.



