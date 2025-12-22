Messiniti se coronaría líder de goleo en pleno torneo de Liga Nacional: Estos son los motivos

Tegucigalpa, Honduras.- Marathón se ha clasificado este domingo a una nueva final de la Liga Nacional de Honduras tras empatar 2-2 ante el Platense en la cuarta fecha de la triangular B.

Más allá de la clasificación, el equipo verdolaga no solo ha sobresalido por ser un buen equipo sino porque tienen en sus filas al máximo anotador del torneo.

Este domingo, Nicolás Messiniti (Marathón) ha llegado a los 17 goles luego de anotar desde el manchón penal, un gol que valió la clasificación y hasta ahora, el 'Pichichi' de la Liga Nacional.

El argentino ha dejado atrás, ambos con 16 goles, a Rodrigo de Olivera (Olancho FC) y Erick "Yío" Puerto (Platense FC). Este último no ha podido anotar en la triangular, algo que Messiniti si ha aprovechado.