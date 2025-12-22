Messiniti se coronaría líder de goleo en pleno torneo de Liga Nacional: Estos son los motivos

Tegucigalpa, Honduras.- Marathón se ha clasificado este domingo a una nueva final de la Liga Nacional de Honduras tras empatar 2-2 ante el Platense en la cuarta fecha de la triangular B.
Más allá de la clasificación, el equipo verdolaga no solo ha sobresalido por ser un buen equipo sino porque tienen en sus filas al máximo anotador del torneo.
Este domingo, Nicolás Messiniti (Marathón) ha llegado a los 17 goles luego de anotar desde el manchón penal, un gol que valió la clasificación y hasta ahora, el 'Pichichi' de la Liga Nacional.
El argentino ha dejado atrás, ambos con 16 goles, a Rodrigo de Olivera (Olancho FC) y Erick "Yío" Puerto (Platense FC). Este último no ha podido anotar en la triangular, algo que Messiniti si ha aprovechado.
La extraña razón por la qué Messiniti ganaría el pichichi antes de finalizar el torneo
Una curiosidad es que los tres atacantes compiten en la misma Triangular B y tras la clasificación de Marathón a la final tanto Platense como Olancho ya no se juegan nada a falta de dos fechas.
Diario Diez ha conocido que los escualos y los potros tomarán la decisión de no jugar sus últimos partidos. Así que si está decisión se confirma, Nicolás Messiniti se quedaría con el pichichi de la Liga Nacional a falta de la final ante Olimpia o Real España.