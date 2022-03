Esta es la millonaria cantidad de lempiras que recibió Marathón por Kervin Arriaga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marathón, en medio de la renuncia del director técnico “Tato” García, recibió una significativa cantidad de millones de lempiras por el traspaso de su jugador Kervin Arriaga al Minnesota United de la MLS.



Arriaga, con seis meses de contrato vigentes con los Verdes, no entró en los planes de técnico García para el Clausura 2022.



Esta situación lo obligó a buscar un nuevo equipo y la oportunidad se le abrió en la MLS.



Unos 50,000 dólares recibió la directiva sampedrana como pago de la transferencia del jugador, esto en lempiras representa un poco más de 1,217,500.



Arriaga, por su parte, ya está establecido en el elenco estadounidense, dejando buen paladar tras su debut.



Esto pasa mientras su exequipo, Marathón, no lo logra una estabilidad futbolística en el torneo doméstico.



